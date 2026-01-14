Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 12:23

Общество

Солнце светило только 5 часов в Москве в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Солнце в столице появилось в небе всего на 5 часов в декабре при норме в 18 часов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1 676 часов, что составляет 96% от климатической годовой нормы. На протяжении 7 месяцев, включая летние, количество солнечных часов в городе было ниже средних многолетних показателей.

Синоптик отметила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе обычно составляет 33 часа. Рекорд был зафиксирован в 2010 году, когда солнце в январе светило 75 часов.

Ранее сообщалось, что 2025 год оказался на третьей строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности земли составила 14,97 градуса – это немного прохладнее 2023 года и на 0,13 градуса прохладнее 2024 года, который считается самым жарким за историю наблюдений.

Крещенские морозы придут в Москву на смену снегопадам

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика