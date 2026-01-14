Солнце светило только 5 часов в Москве в декабре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Солнце в столице появилось в небе всего на 5 часов в декабре при норме в 18 часов, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1 676 часов, что составляет 96% от климатической годовой нормы. На протяжении 7 месяцев, включая летние, количество солнечных часов в городе было ниже средних многолетних показателей.

Синоптик отметила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе обычно составляет 33 часа. Рекорд был зафиксирован в 2010 году, когда солнце в январе светило 75 часов.

Ранее сообщалось, что 2025 год оказался на третьей строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности земли составила 14,97 градуса – это немного прохладнее 2023 года и на 0,13 градуса прохладнее 2024 года, который считается самым жарким за историю наблюдений.