Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 11:55

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 15 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 21:00 четверга, 15 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 00:00 пятницы, 16 января. Также там объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

"Период предупреждения – с 21:00 (среды. – Прим. ред.) 14 января до 09:00 15 января. В ночные и утренние часы 15 января в отдельных районах области ожидается туман с отложением изморози", – говорится в сообщении.

Четверг может стать самым теплым днем недели в Москве. Согласно прогнозу синоптиков, 15 января температура воздуха составит до минус 7 градусов. Однако на следующий день, в пятницу, 16 января, снова ожидается похолодание: ночью – до минус 13 градусов, днем – до минус 10 градусов.

В субботу, 17 января, термометры могут показать до 20 градусов мороза ночью. Днем температура составит до минус 15 градусов.

При этом на Крещение, 19 января, морозы могут усилиться до минус 20–25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Москвичам напомнили о правильном выборе обуви для зимних прогулок

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика