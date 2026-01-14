Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 15 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 21:00 четверга, 15 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 00:00 пятницы, 16 января. Также там объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

"Период предупреждения – с 21:00 (среды. – Прим. ред.) 14 января до 09:00 15 января. В ночные и утренние часы 15 января в отдельных районах области ожидается туман с отложением изморози", – говорится в сообщении.

Четверг может стать самым теплым днем недели в Москве. Согласно прогнозу синоптиков, 15 января температура воздуха составит до минус 7 градусов. Однако на следующий день, в пятницу, 16 января, снова ожидается похолодание: ночью – до минус 13 градусов, днем – до минус 10 градусов.

В субботу, 17 января, термометры могут показать до 20 градусов мороза ночью. Днем температура составит до минус 15 градусов.

При этом на Крещение, 19 января, морозы могут усилиться до минус 20–25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.