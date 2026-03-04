Путин назвал тревожными случаи агрессии подростков в учебных заведениях

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях и общественных местах вызывают сильную тревогу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.

"МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в последнее время в стране произошел рост подростковой преступности. При этом тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых молодыми людьми, – более 40%. На такие случаи необходимо быстро реагировать.

По словам Путина, подростков часто специально вербуют и втягивают в преступную деятельность – около 45% молодых людей совершали противоправные деяния в групповых формах соучастия. В связи с этим особенно важно находить и наказывать преступников, которые используют школьников и студентов колледжей в своих целях.

Российский лидер отметил, что борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей. Задействованы в этом должны быть все органы власти, в том числе муниципальные, региональные и федеральные, а также МВД.

Чтобы молодые люди с проблемами в семье не допускали трагических ошибок, необходимо дать им возможность реализовать свои таланты, добавил президент. Например, им нужно предлагать поучаствовать в волонтерской и общественной деятельности, заняться спортом.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что только с начала 2026 года правоохранители предотвратили 21 нападение на учеников и учителей в школах в 15 регионах страны. По его словам, продолжаются превентивные мероприятия в отношении подростков, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях.

