Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:41

Безопасность

Путин назвал тревожными случаи агрессии подростков в учебных заведениях

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях и общественных местах вызывают сильную тревогу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.

"МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в последнее время в стране произошел рост подростковой преступности. При этом тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых молодыми людьми, – более 40%. На такие случаи необходимо быстро реагировать.

По словам Путина, подростков часто специально вербуют и втягивают в преступную деятельность – около 45% молодых людей совершали противоправные деяния в групповых формах соучастия. В связи с этим особенно важно находить и наказывать преступников, которые используют школьников и студентов колледжей в своих целях.

Российский лидер отметил, что борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей. Задействованы в этом должны быть все органы власти, в том числе муниципальные, региональные и федеральные, а также МВД.

Чтобы молодые люди с проблемами в семье не допускали трагических ошибок, необходимо дать им возможность реализовать свои таланты, добавил президент. Например, им нужно предлагать поучаствовать в волонтерской и общественной деятельности, заняться спортом.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что только с начала 2026 года правоохранители предотвратили 21 нападение на учеников и учителей в школах в 15 регионах страны. По его словам, продолжаются превентивные мероприятия в отношении подростков, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях.

Читайте также


властьбезопасность

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика