Депутат Кошелев: коммунальщиков могут оштрафовать на 300 тыс рублей за плохую уборку снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Управляющая компания может получить штраф в размере 300 тысяч рублей в случае плохой уборки снега на придомовой территории. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил, что ответственность за уборку и чистку снега на придомовой территории лежит на управляющих компаниях и товариществах собственников жилья (ТСЖ). Кроме того, они обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

"Во время снегопада уборка тротуаров должна проводиться каждые 3 часа. После снегопада тротуары и проезды должны быть расчищены в течение 3–12 часов", – приводит слова Кошелева ТАСС.

По его словам, ожидание обращения жильцов для начала работы является нарушением. Опасные наледи должны удаляться немедленно после обнаружения.

В случае невыполнения обязанностей со стороны УК или ТСЖ граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц за двое суток. С начала снегопада, который пришел в столицу 8 января, на снегоплавильные пункты поступило 0,75 миллиона кубических метров снега.

Также в столичном комплексе городского хозяйства указывали, что последствия снегопада коммунальные службы продолжают убирать круглосуточно.

