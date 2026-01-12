Эксперт Хайцеэр: выехать из снежного заноса помогут гравий и буксировочный трос

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трос и гравий помогут выехать из снежного заноса. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

В целом эксперт порекомендовал воздержаться от поездок на автомобиле в снежную погоду. В противном случае риск застрять на дороге и попасть в аварию высок, так как коммунальные службы убирают снег поэтапно, объяснил он.

Водителям, которым необходимо ехать, Хайцеэр посоветовал положить в багажник буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее 3 тонн.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Кроме этого, я бы посоветовал иметь небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега, с помощью которой можно очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует. Также нелишними окажутся несколько килограммов гранитной крошки. Если подсыпать ее под ведущие колеса, преодолеть снежный занос окажется проще.

Еще эксперт обратил внимание, что не стоит резко выжимать педаль газа, иначе можно потерять управление, и автомобиль занесет.

"В целом, когда едешь по снежному месиву, важно держать небольшую равномерную скорость и не крутить резко колесами вправо-влево – все движения должны быть плавными. Если привод передний, можно слегка подгазовывать, чтобы колеса вытаскивали машину", – отметил эксперт.

Кроме этого, Хайцеэр посоветовал не делать резких перестроений. Между рядами могут образовываться брустверы, при проезде которых колеса машины теряют сцепление с твердой поверхностью. В такой ситуации есть риск потерять управление, заключил специалист.

Ранее вице-президент НАС Антон Шапарин напомнил, что при резком похолодании необходимо использовать стеклоомывающую жидкость, которую еще называют незамерзайкой. Чтобы отличить ее от подделки, можно заморозить небольшое количество вещества. Правильный товар не кристаллизуется, отметил эксперт.

