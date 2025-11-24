Эксперт Ломанов назвал способ избежать "бабушкиных схем" при покупке машины

У россиян начали изымать машины, купленные у якобы обманутых мошенниками пенсионеров, – такие случаи зафиксированы в нескольких регионах, сообщили СМИ. С чем связана такая тенденция и как обезопасить себя при покупке, расскажет Москва 24.

Несостоявшаяся перепродажа

Фото: телеграм-канал Baza

Москвич купил у пожилой женщины Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей, но через неделю лишился автомобиля, сообщил телеграм-канал Baza. Сделку оформили официально по договору купли-продажи, машина была в хорошем состоянии, а продавщица казалась адекватной. Однако, по данным журналистов, когда новый владелец решил перепродать авто, к нему приехали сотрудники полиции.

Оказалось, пенсионерка стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала все свое имущество на 27 миллионов рублей. Полицейские предъявили постановление о выемке и отправили Volkswagen на спецстоянку. Позднее женщина подала иск в суд, требуя признать покупателя недобросовестным и вернуть автомобиль.

Похожие случаи, когда у покупателей отбирают приобретенные у обманутых пенсионеров машины, также зафиксированы на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах России, подчеркнул телеграм-канал.

Ранее доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев обратил внимание на формирование другого тревожного тренда, когда продавцы жилья стали массово требовать возврата квартир через суд, утверждая, что пошли на сделку под давлением мошенников. По словам эксперта, от таких ситуаций покупателей не защищало ни нотариальное удостоверение сделки, ни ее страхование.





Вадим Голышев доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Сформировавшийся тренд по возврату купленного жилья уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер.

Эксперт указал на недостаточность текущего правового арсенала для защиты добросовестных приобретателей, отмечая, что в сложившейся практике проблемы продавца фактически перекладывались судом на покупателя.

Подобный случай произошел с семьей Силевич, которая потеряла 17 миллионов рублей при покупке квартиры у 71-летней женщины. По данным телеканала Москва 24, пенсионерка была убеждена, что участвует в "секретной спецоперации", и осознала факт мошенничества только после сделки. При этом даже официально оформленная справка о дееспособности продавца не защитила покупателей.

В целом, по информации Росреестра, только в 2024 году было оспорено более трех тысяч сделок с участием пожилых продавцов. Однако в некоторых случаях суды все же занимали позицию покупателей – Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры, установив, что во время сделки она "понимала значение своих действий и могла руководить ими".

В связи с этим депутаты Госдумы предложили комплекс мер по защите участников рынка недвижимости от мошеннических схем. В качестве ключевых мер предлагается введение обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью и установление обязательного страхования сделок в уполномоченных организациях, когда недвижимость является единственным жильем.

"Больше диалога"

Практика оспаривания сделок, заключенных с пожилыми людьми под влиянием обмана, существует давно, хотя в случае с автомобилями она встречается реже, чем с недвижимостью. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.

"Находятся те, кто готов пойти на обман ради менее ликвидного имущества. С правовой точки зрения подход к оспариванию таких сделок будет аналогичным: применяются те же статьи закона, и ключевым моментом является доказательство того, что продавец – в данном случае пожилой человек – действовал под влиянием заблуждения", – сказала она.

По словам юриста, главным доказательством в подобных делах обычно служит судебно-психиатрическая экспертиза, которая должна установить, что на момент сделки человек был не в заблуждении и осознавал последствия.



Алла Георгиева юрист При этом, чтобы максимально обезопасить себя при покупке машины у пожилого человека, недостаточно просто присутствия эксперта-врача на сделке, который формально засвидетельствует дееспособность. Врач не всегда может сразу выявить, что человек является ведомым или внушаемым. Необходимо активно общаться, задавать вопросы: почему он продает машину, кому она ранее принадлежала, почему не передает ее родственникам. Чем больше диалога, тем лучше можно понять истинные мотивы продажи.

Кроме того, дополнительной мерой предосторожности станет попытка связаться с родственниками пожилого человека и проинформировать их о планируемой сделке, чтобы получить их комментарии и тем самым снизить риски. В будущем, по аналогии со сделками с недвижимостью, вероятно, станет стандартной практикой привлекать эксперта, который сможет официально фиксировать, что пожилой продавец полностью осознает предмет сделки и ее последствия. Это может стать сдерживающим фактором, подчеркнула Георгиева.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 отметил, что покупка автомобиля будет более безопасной, если воспользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами, которые позволят убедиться, что машина не в залоге и на нее нет обременений.



Андрей Ломанов автоэксперт Самостоятельно проверить автомобиль на предмет "чистоты" подобной "бабушкиной схемы" невозможно, потому что проблема не в техническом состоянии машины, а в статусе продавца.

В связи с этим действенная рекомендация – покупать автомобиль не с рук, а через официального дилера. В этом случае вся ответственность за юридическую чистоту сделки ложится на последнего, что значительно снижает риски для покупателя, заключил Ломанов.