Верховный суд Якутии впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам

Фото: depositphotos/andreyuu

Верховный суд в Якутии впервые отказал пенсионерке, которая продала квартиру мошенникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

В сентябре 2023 года женщина, находившаяся под влиянием злоумышленников, продала квартиру, после чего добивалась в суде аннулирования сделки о купле-продаже. Якутский городской суд встал на сторону истца, однако не согласившийся с приговором ответчик обратился в Верховный суд республики.

В результате было установлено, что пенсионерка при заключении оспариваемого договора понимала значение своих действий и могла ими руководить. В связи с этим Верховный суд Якутии отменил принятые решения горсуда.

Подобное дело в республике было рассмотрено впервые, однако случаи защиты прав от действий мошенников рассматриваются нередко. В пресс-службе рассказали, что на прошлой неделе был удовлетворен иск и признан незаконным перевод, который совершил ребенок с телефона и счета матери.

"Что бабушка – продавец квартиры, что истец – женщина, мать ребенка – жертвы мошенников. Только в одном случае суд защитил добросовестных покупателей и банк, а во втором – истца, так как банк не предпринял меры и не заблокировал счет", – подчеркнули в суде.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник получил на свой счет несколько миллионов рублей, при этом банк не посчитал данные переводы от разных лиц подозрительными.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил оценить инициативу об обязательном подтверждении дееспособности пожилых продавцов при заключении сделок по продаже квартир. Сейчас такие документы необязательны, но могут быть запрошены покупателем для снижения рисков. По мнению сенатора, если обязать лица старше 60 или 75 лет проходить исследование на дееспособность, то это поможет существенно снизить число оспаривающих сделки по продаже жилья.

