Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, в котором предложил оценить инициативу об обязательном подтверждении дееспособности пожилых продавцов при заключении сделок по продаже квартир. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее письмо.

В настоящее время такие документы необязательны при совершении сделок купли–продажи, но могут быть запрошены покупателем для снижения рисков. Гибатдинов считает, что если обязать лица старше 60 или 75 лет проходить исследование на дееспособность, то это поможет существенно снизить число оспаривающих сделки по продаже жилья.

Журналисты со ссылкой на Российскую гильдию риелторов сообщили, что в 2025–2025 годах число подобных споров выросло на 15–20%. Как правило, имущество возвращают бывшим владельцам, сделки признаются недействительными.

Также сенатор подчеркнул, что часто участниками таких сделок становятся пожилые, которые требуют признать сделку недействительной в целях получения материальной выгоды.

