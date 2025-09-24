В Москве пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам 32 млн рублей

Фото: ТАСС/Fernando Gutierrez-Juarez

В Москве мошенники сначала похитили сбережения 79-летней пенсионерки, а затем принудили ее продать единственную квартиру. Общий ущерб превысил 32 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре выяснили, что сначала злоумышленник позвонил женщине, представившись сотрудником Росфинмониторинга, и попросил назвать код из СМС.

Спустя несколько дней сообщники преступника, уже выступая под видом правоохранителей, убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности. Под их диктовку она сняла все деньги со счетов и в течение нескольких месяцев передавала наличные курьерам, полагая, что переводит средства на "безопасный счет".

Когда деньги закончились, мошенники не остановились и уговорили женщину продать квартиру. Часть вырученных от сделки средств она также отдала аферистам.

Установление всех обстоятельств мошенничества находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре.

