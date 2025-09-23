Россиян предупредили о мошенничестве с псевдокурьерами

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В России появились мошенники, которые представляются курьерами маркетплейсов, сообщила пресс-служба Центробанка.

Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных торговых площадок или курьеров. Они заявляют о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек объясняет, что ничего не покупал, то аферисты настаивают, что заказ мог быть оформлен в качестве подарка и что ошибки с адресатом нет.

Для убедительности мошенники иногда называют фамилию и имя получателя, адрес доставки по месту регистрации, фактического проживания или работы. Затем для якобы подтверждения даты и места вручения заказа они просят назвать код из СМС или push-уведомления.

Полученные от жертв коды преступники используют для входа в интернет-банк и похищения со счетов денег, предупредили в ЦБ и рекомендовали при поступлении подобного телефонного звонка положить трубку. Регулятор напомнил, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают коды из СМС и персональные данные.

В свою очередь, в разговоре с газетой "Известия" эксперт по логистике и параллельному импорту Иван Боровец рассказал, как отличить подделку от оригинала при заказе вещи у байера.

Для начала специалист посоветовал внимательно выбирать продавца. Надежный байер или магазин всегда готов предоставить доказательства реальной покупки. Если покупатель получил отказ – это тревожный сигнал, сказал Боровец.

По его словам, также следует изучить сайт или аккаунт посредника. Прозрачные контакты, наличие сертификатов, история заказов и качественные фотографии являются обязательным минимумом.

Отдельного внимания заслуживает анализ отзывов, подчеркнул собеседник издания. Комментарии других пользователей могут быть полезны, но относиться к ним стоит с осторожностью, поскольку они часто эмоциональны. При этом нужно помнить, что байер – это посредник, а не экспресс-доставка, и логистические задержки бывают объективны.

Более того, негативные отзывы могут оставлять конкуренты, чтобы снизить доверие к успешным сервисам. В этом случае необходимо смотреть, насколько последовательно и профессионально компания реагирует на претензии и решает проблемы.

После оформления заказа важно сохранить внимательность и на этапе получения. Боровец пояснил, что мелочи имеют значение.

"Всегда проверяйте упаковку, целостность фирменной бирки, отсутствие следов переклеивания. Обязательно сверяйте QR-код на ярлыке с данными о реальном товаре на сайте бренда. Подделки часто выдают небрежные швы, неверные шрифты, отличия в цвете логотипа", – объяснил эксперт.

Он отметил, что у каждого сегмента есть свои маркеры подлинности. Например, для одежды и обуви – это аккуратные швы и уникальные артикулы, для техники – серийные и батч-коды, для ювелирных изделий – клейма, официальные сертификаты и сопроводительные документы.

Специалист сделал акцент и на особенности логистики. С его слов, добросовестные организации обязательно страхуют посылки и предоставляют клиенту трекинг на каждом этапе движения. При этом необходимо знать, какие документы прилагаются к посылке: для техники это может быть гарантийный талон, для одежды – сопроводительный инвойс, для ювелирных изделий – сертификат происхождения.

Ранее в МВД России напомнили, что уведомления от "Госуслуг" приходят только на электронную почту или в СМС. Портал не отправляет сообщения в мессенджере, а все ссылки ведут только на сайт gosuslugi.ru. Более того, в официальных письмах не запрашиваются персональные данные.