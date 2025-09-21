Дочь Михаила Турецкого Эмма стала жертвой мошенников

Дочь Михаила Турецкого Эмма перевела мошенникам крупную сумму денег, при этом злоумышленники оказывали на девушку давление несколько дней. Какие звезды также становились жертвами аферистов, читайте в материале Москвы 24.

Эмма Турецкая

Фото: телеграм-канал emchikuss

Дочь Михаила Турецкого, 19-летняя Эмма, несколько дней назад передала все имеющиеся в доме деньги мошенникам. Девушка рассказала об инциденте в своих соцсетях. По ее словам, 18 сентября ей позвонили с незнакомого номера, предупредили, что к ней едет доставка, и попросили продиктовать код. Эмма выполнила просьбу, а затем ей сообщили, что она стала жертвой мошенников. В итоге злоумышленники были на связи с дочерью музыканта два дня, оказывали на нее давление, заявляя, что телефон прослушивается.





Эммануэль Турецкая дочь Михаила Турецкого Мы были на связи 24 на 7 два дня, ночью, в туалете, мне нельзя было отключаться, мне угрожали, и я на все это велась. Я должна была проводить обыск дома на камеру, искать деньги, чтобы максимально обезопасить семью.

Когда мошенники потребовали проверить мессенджеры родителей на слова-триггеры, девушка начала догадываться, что стала жертвой обмана. Позже Турецкая отправилась в полицию писать заявление.

"Мне стыдно безумно, чувствую себя такой идиоткой, даже не понимаю, как я могла в это поверить и повестись…" – добавила Эмма.

Михаил не стал ругать дочь, а отнесся к ситуации с юмором. Он отметил, что Эмма не девушка, а мечта, раз так легко повелась на уговоры незнакомцев.

Mia Boyka

Фото: телеграм-канал MIABOYKA3

Певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) стала жертвой мошенников в Турции. Во время поездки в Стамбул у нее украли драгоценности на сумму около 7 миллионов рублей. Бойко оставила ювелирные украшения в номере отеля, сообщает МК.

У исполнительницы пропали бриллиантовый крест и серьги общим весом 4 карата, а также несколько колец известного бренда. Сотрудники отеля не смогли ей ничем помочь, отметив, что просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но злоумышленников обнаружить не удалось.

"Я поняла, что мне уже никто ничего не вернет. В первый день я плакала не один раз. Все-таки украшения дорогие. К тому же это были мои любимые серьги", – поделилась певица.

Мария добавила, что со временем стала относиться к ситуации иначе: кража показала ей, что серьги по два карата "уже мелковато", и теперь Бойко "ожидает караты побольше".

Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Жертвами воров в Турции недавно стали певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин. Звездная пара пострадала от действий таксиста. Мужчина попросил россиян заранее оплатить поездку и протянул терминал для оплаты картой. Однако деньги якобы не списались из-за технических неполадок, и водитель попросил Пригожина сделать это снова, предложив уже другой терминал. Таксист делал так несколько раз, и каждый раз оплата якобы не проходила, в конце концов поездка не состоялась.

Выяснилось, что злоумышленник вместо 30 долларов за поездку списал 12 тысяч – миллион рублей по нынешнему курсу. Иосиф успел сфотографировать номера машины и сообщил об инциденте в полицию. В итоге таксиста задержали, он извинился и вернул украденное.

"Если бы не полиция Турции, не моя смекалка сфотографировать номер машины и начальник охраны отеля, я бы точно деньги потерял. А благодаря полиции удалось добиться и получить деньги обратно", – рассказал продюсер телеграм-каналу "Звездач".

По словам Иосифа, таксист отдал деньги наличкой – турецкой лирой.

Дмитрий Масленников

Фото: телеграм-канал maslennikovliga

Российский блогер Дмитрий Масленников также пострадал от мошенников, но уже в социальных сетях: его аккаунтом завладели неизвестные. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Мой аккаунт @dima_maslen в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) был взломан. Сейчас он находится не под моим контролем. <...> Все публикации, которые там могут быть размещены, осуществляются не мной и без моего ведома", – написал Масленников.

Он призвал подписчиков не переходить по ссылкам, которые могут появиться в аккаунте от его имени. Также блогер предостерег от скачивания файлов, отправки личных данных и денежных средств.

16 сентября блогер сообщил, что смог восстановить доступ к аккаунту и поблагодарил поклонников за поддержку. Он рассказал, что часть подписчиков все-таки попалась на уловку. Дмитрий предупредил, что аккаунт снова могут взломать и попросил не принимать участие в конкурсах, которые могут там появиться.

Ида Галич

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аккаунт в социальной сети в конце августа также украли у блогера с 7 миллионами подписчиков – Иды Галич. Девушка сообщила об этом в своем телеграм-канале, эмоционально отреагировав на произошедшее.



"Неуважаемые террорюги. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. *** халявщики, чтобы у вас руки отсохли. Я вас проклинаю, мрази", – сказала Галич.

Блогер обратилась к подписчикам с просьбой не переводить средства мошенникам, не вступать с ними в диалог и не переходить по оставленным ссылкам. Позже личный аккаунт Иде все-же удалось вернуть, сейчас на нем нет посторонней информации.