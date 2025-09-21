МВД РФ: уведомления от "Госуслуг" приходят только на email или СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уведомления от портала "Госуслуги" приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в памятке о том, как отличить письма от "Госуслуг" от фишинга.

Фишингом называют вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники пытаются обманом получить личные данные, притворяясь доверенными организациями.

В ведомстве указали, что портал не отправляет сообщения в мессенджере, а все ссылки ведут только на сайт gosuslugi.ru Кроме того, в письмах не запрашиваются персональные данные, такие как СНИЛС или данные банковских карт. Помимо этого, вся информация о штрафах и выплатах дублируется в личном кабинете.

Ранее в МВД РФ рассказали, что в России появился новый вид мошенничества с платформой Fragment через фишинговый сайт. Человеку пишет "покупатель", который предлагает высокую цену за покупку "ника".

Для обхода аукциона на Fragment аферисты предлагают оформить так называемый прямой запрос и перессылают фишинговую ссылку, после чего пользователь переходит в фейковое мини-приложение, внешне сложно отличимое от настоящего Fragment. Там пользователь должен внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения сделки. После мошенник пропадает, а вместо ожидаемой прибыли пострадавший остается без денег.

