МВД предупредило о новом виде мошенничества с платформой Fragment

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России появился новый вид мошенничества с платформой Fragment через фишинговый сайт. Об этом в телеграм-канале предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Гражданину пишет "покупатель", которому безразличен реальный вид "ника". Его цель – предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment, где действительно продают ники за криптовалюту", – рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что для обхода аукциона на Fragment аферисты предлагают оформить так называемый прямой запрос и перессылают фишинговую ссылку, после чего пользователь переходит в фейковое мини-приложение, внешне сложно отличимое от настоящего Fragment. Там пользователь должен внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения сделки. После мошенник пропадает, а вместо ожидаемой прибыли пострадавший остается без денег.

Ведомство предупредило, что по фишинговой ссылке злоумышленники могут запросить логин, пароль, код из СМС. Получив эти данные, мошенники станут обладателями аккаунта.

"Рассматривайте любое предложение, где вас торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как мошенническое. Всегда проверяйте официальные адреса платформ и названия ботов", – заключили в МВД.

Ранее россиян предупредили, что мошенники в аккаунтах фейковых цветочных магазинов используют чужие фотографии и явно занижают цены. У аферистов нет официального сайта, возможности оплатить онлайн и отсутствуют публичные юридические данные. Чаще всего общение с потенциальным покупателем происходит через мессенджеры. Псевдопродавец якобы оформляет сделку о продаже, получает оплату и не выполняет заказ.