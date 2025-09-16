В МВД РФ предупредили о новой схеме аферистов с просьбой перезвонить

Фото: 123RF/serezniy

В России появилась новая мошенническая схема, при которой жертвы сами становятся инициаторами звонка аферистам. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Вместо традиционных обзвонов преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения через мессенджеры, электронную почту, СМС и даже обычную почту.

По словам представителя ведомства, сообщения содержат информацию о якобы взломанном аккаунте, необходимости замены документов или банковских карт, оплате штрафов и услуг. В конце всегда следует призыв срочно связаться со "специалистом" по указанному мобильному номеру.

Многие самостоятельно обращаются к мошенникам. Это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые настроены на подозрительные входящие звонки.

"При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику, и его гораздо легче обмануть", – добавила Волк.

МВД призывает граждан не верить всей информации, которая поступает, даже если в сообщении указаны персональные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать налоговые декларации для обмана. Аферисты звонят человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, и сообщают об "ошибке" в налоговой декларации.