Мошенники начали использовать налоговые декларации для обмана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана с использованием налоговых деклараций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно новой схеме, злоумышленники звонят человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель (ИП). Ему сообщают о якобы допущенной ошибке в налоговой декларации.

После того, как жертва сообщает код для исправления ошибки, мошенники переходят к стандартной схеме.

"Сначала сообщают жертве, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело, а затем уже человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей", – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что людей заставляют выполнять поручения, связанные либо с переводом денег, либо с работой курьера. При этом их выполнение грозит реальным уголовным делом.

В правоохранительных органах подчеркнули, что налоговики не просят называть никакие коды из сообщений и не звонят на мобильный телефон.

Как сообщалось ранее, мошенники начали обманом втягивать студентов в преступления. Молодых людей принуждают сотрудничать с якобы правоохранительными органами. Однако в действительности студенты начинают заниматься преступной деятельностью. В результате они становятся пособниками мошенников.

