ТАСС: мошенники разработали схемы, втягивающие студентов в преступления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники разработали схемы, втягивающие в преступления студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Студенту поступает звонок якобы от сотрудника их вуза, потом от "Росфинмониторинга", сотрудник которого говорит, что зафиксировали переводы с его счетов на финансирование запрещенных на территории РФ организаций. Позже студенту сообщают, что в отношении него якобы уже возбуждено уголовное дело", – рассказал собеседник агентства.

После молодых людей принуждают сотрудничать с якобы правоохранительными органами. Однако в действительности студенты начинают заниматься преступной деятельностью, в том числе переводить похищенные деньги на другие счета и забирать средства у жертв мошенников.

Это уже образует состав преступления, обманутые студенты становятся пособниками мошенников, пояснили в правоохранительных органах.

"При этом их достаточно легко установить в отличие от их кураторов. Уже несколько студентов московских вузов были задержаны и арестованы, так как их действия были квалифицированы как мошенничество", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, тот факт, что они были введены в заблуждение, не станет для них смягчающим обстоятельством.

Ранее МВД составило портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. Выяснилось, что чаще всего жертвой становится социально активный человек в возрасте 30–70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей.

Преступление в отношении такого человека часто происходит с сообщения от имени его начальства.

