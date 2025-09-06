МВД предупредило о мошеннической схеме с инвестированием

Фото: depositphotos/alexraths

Мошенники стали похищать деньги у россиян, которые хотят получить прибыль от инвестирования. Об этом предупредили в МВД РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники публикуют ссылки с "выгодными" предложениями по вложению средств. В рекламе своих проектов они используют изображения блогеров. В результате потенциальные жертвы переходят по ссылкам и оставляют свои контактные данные, после чего с ними связывается "представитель" биржи, который подробно объясняет все выгоды от инвестиций.

"Для оформления операций заявителя регистрируют на платформе с персональным кабинетом и предоставляют номер депозитов "кассиров", которые берут небольшую комиссию за перевод денег на "брокерский счет", – говорится в сообщении.

После этого в системе искусственно стимулируется рост виртуального капитала. Чтобы вывести эти средства, "финансовый консультант" предлагает жертве подключить свой телефон к его устройству и под его наблюдением создать виртуальный кошелек. Однако при синхронизации гаджетов со счетом человека списываются все средства.

МВД призвало россиян избегать инвестиционные проекты, которые рекламируются в социальных сетях и мессенджерах. Также ведомство посоветовало проверять подобные компании на наличие лицензии Центробанка РФ, а также изучить репутацию брокера.

Ранее МВД рассказало о мошеннической схеме с установкой мессенджеров с хорошим качеством связи. Для перехода человека в такой мессенджер злоумышленники могут называть разные предлоги, в том числе безопасность, удобство, оперативность или секретность.