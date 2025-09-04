МВД рассказало о мошеннической схеме с установкой мессенджеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали требовать от россиян установить мессенджер с хорошим качеством связи, предупредило в своем телеграм-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Для установки или перехода человека в такой мессенджер злоумышленники могут называть разные предлоги, в том числе безопасность, удобство, оперативность или секретность.

Однако, напомнило ведомство, подобные действия не характерны для стандартного взаимодействия с официальными структурами. Сотрудники компаний и правоохранители никогда не настаивают на переводе общения в мессенджеры.

Ранее в МВД рассказали, что самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы стала попытка заставить россиянина самостоятельно позвонить по неизвестному номеру.

Министерство указало, что настоящие госорганы не требуют перезвонить "срочно". Кроме того, в поддельных сообщениях часто можно проследить стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные сведения.

