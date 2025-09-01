МВД: непривычный стиль общения является признаком взломанного аккаунта

Фото: depositphotos/tatsianama

Непривычный стиль общения, странные просьбы и подозрительные ссылки являются признаками того, что человеку пишут со взломанного аккаунта, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что взлом и подмена аккаунтов – один из самых популярных способов мошенничества. Злоумышленники получают доступ к странице в мессенджере или соцсети, после чего рассылают сообщения от имени настоящего человека.

Мошенники надеются, что заставят знакомых жертвы перевести деньги, ввести код из СМС, установить "удобное приложение" или перейти по фишинговой ссылке.

Зачастую такие сообщения выглядят убедительно, потому что пишет "знакомый человек", из-за чего данный прием очень опасен. Однако распознать аферистов можно, например, по странным просьбам: "срочно переведи деньги", "проголосуй в конкурсе" и прочее.

Собеседник также может писать слишком официально или слишком сухо, использовать непривычные слова и эмодзи, начинать беседу в нетипичное время, например поздно ночью или рано утром, а также "давить" срочностью и игнорировать неудобные вопросы.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, в ведомстве рекомендовали убедиться, пишет ли настоящий человек. Можно сменить канал связи, начав диалог в другом мессенджере, а также допустить в разговоре намеренную "ошибку" – ответить с заведомо неверной деталью, которую реальный человек, скорее всего, поправит.

Помимо этого, в ходе разговора можно попросить уточнить 2–3 детали, которые может знать только настоящий собеседник. В МВД также рекомендовали сделать паузу в беседе на 10–15 минут, поскольку мошенники часто отправляют много сообщений, после чего переключаются на следующую цель.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко рассказала, что с 1 сентября банки начнут блокировать снятие наличных более 50 тысяч рублей, если операция покажется необычной, а клиент будет вести себя странно.

Нетипичным поведением может считаться снятие средств ночью, в том числе крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу денег или новый способ снятия наличных – если человек обычно использовал банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом.

Ограничение будет действовать 48 часов, в случае необходимости гражданин сможет получить большую сумму денег в офисе банка с паспортом.

