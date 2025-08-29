Эксперт Дайнеко: россияне при нетипичном поведении не смогут снять деньги с 1 сентября

Фото: 123RF/lumineimages

С 1 сентября банки начнут блокировать снятие наличных более 50 тысяч рублей, если операция покажется подозрительной. Например, если клиент ведет себя не как обычно, заявила "Газете.ру" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Ограничение будет действовать 48 часов. При необходимости в этот период гражданин сможет получить большую сумму денег в офисе банка с паспортом, уточнила собеседница издания.

Нетипичным поведением может считаться снятие средств ночью, в том числе крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу денег, новый способ снятия наличных – например, человек обычно использовал банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом, объяснила Дайнеко.

"Операцию заблокируют, если клиент в течение суток до операции получил заемные средства – например, оформил кредит или увеличил лимит кредитной карты, или если до снятия наличных перевел со своего счета в другом банке крупную сумму или досрочно закрыл вклад и перевел деньги на свой счет (более 200 тысяч рублей)", – сказала она.

Эксперт отметила, что подозрения у кредитной организации возникнут, если в течение не менее шести часов до выдачи наличных была зафиксировала нетипичная активность в виде звонков, СМС, сообщений в мессенджерах.

Кроме того, опасения вызовут случаи, когда клиент недавно сменил номер телефона для авторизации в банке, либо получена информация о вредоносной программе, установленной на устройстве, с которого направляется запрос на выдачу денег, либо в течение дня россиянину отказали в выдаче средств пять и более раз.

С 1 сентября граждане смогут назначить доверенное лицо для подтверждения переводов и снятия наличных. Одобрить или отклонить транзакцию нужно в течение 12 часов. Отказаться от данной опции можно, но только через 24 часа после подачи заявления, уточнила Дайнеко.

Ранее Центробанк России напомнил финансовым организациям об их обязанности раскрывать клиентам причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Также они должны сообщать гражданам, что делать для восстановления обслуживания.