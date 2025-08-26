ЦБ: банки должны раскрывать причины блокировки карт и операций по счету

Фото: ТАСС/Олег Елков

Центробанк России напомнил финансовым организациям, что они обязаны раскрывать своим клиентам причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Также банки должны рассказывать гражданам, что делать для восстановления обслуживания. По данным ЦБ, финансовые организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий.

"Банки должны предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято решение", – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, финансовым организациям стоит разграничивать требования закона "О национальной платежной системе", направленного против мошенников, и закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов".

"Мы фиксируем случаи, когда банк без достаточных оснований вводит двойные ограничения, ссылаясь одновременно на оба закона. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать", – отметили в ЦБ.

Ранее регулятор назвал признаки мошеннических операций во время снятия денег в банкоматах. С 1 сентября банки будут обязаны проверять, находится ли человек под воздействием аферистов и не совершает ли операцию злоумышленник.

Среди признаков – непривычное время суток, сумма или местонахождение банкомата. Кроме того, будет подозрительно, если запрос на выдачу средств был сделан несвойственным клиенту способом, изменялась активность телефонных разговоров или росло количество СМС с новых номеров незадолго до операции.

