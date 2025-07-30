Юрист Кваша: россиянам необходимо минимизировать переводы с карты на карту

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Россиянам необходимо минимизировать лишние переводы с карты на карту. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал юрист Дмитрий Кваша, комментируя блокировки счетов из-за подозрительных операций.

Как пояснил эксперт, алгоритмы банковских систем для отслеживания подозрительных транзакций очень часто "цепляют" и обычных граждан, которые осуществляют серию переводов.

"В такой ситуации, по инструкции Центробанка, банк-оператор должен запросить у своего клиента пояснение по данным операциям – что это было. Если заподозрили угрозу, что деньги уходят мошенникам, необходимо заблокировать счет, чтобы больше людей не пострадало", – отметил Кваша.

По его словам, инициатива нацелена на защиту граждан. Однако мошенники, которые скомпрометировали свой счет каким-либо переводом, как правило, больше им не пользуются и переходят на другой.

"Допустим, деньги упали к вам на карту, а вы взяли и перевели их в течение непродолжительного времени, например в течение часа, своим знакомым или друзьям. Банк считает, что это транзитная операция по отмывке, потому что деньги у вас не "переночевали", – объяснил эксперт.

Он привел в пример случай, когда собиравшая на нужды класса женщина из родительского комитета была расценена банком как мошенница и включена в черный список Банка России. В этом случае, подчеркнул Кваша, счет будет заблокирован не только в одном банке, поскольку все другие кредитные организации также должны регулярно запрашивать информацию по клиенту в списке.

"Если есть, они его тоже блокируют либо не открывают счет. Фактически человек остается без средств цифрового банкинга, ему необходимо ходить в отделения и осуществлять операцию через кассу", – сказал Кваша.

Если клиент пытается оспорить ситуацию, то операционный банк отправляет его заявление на рассмотрение в ЦБ и закладывает на это 15 рабочих дней.

По словам эксперта, за все транзакции, включая переводы денег друзьям или родственникам, могут запросить пояснение. В таком случае необходимо наличие документально подтвержденных доказательств, что перевод был совершен "в рамках отношений".

Ранее стало известно, что россияне начали чаще сталкиваться с блокировкой счетов на несколько месяцев из-за операций, которые кажутся банкам подозрительными. Средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

Причиной блокировок банки называют соблюдение закона, направленного на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма.