Экономист Сафонов призвал отказаться от старых карт Visa и Mastercard

Банк России планирует ограничить период действия платежных карт, у которых уже истек срок действия. В первую очередь, это касается карт ушедших из РФ платежных систем Visa и Mastercard. Как эти изменения отразятся на владельцах и зачем они нужны – в материале Москвы 24.

Часы тикают

Банк России рассматривает возможность ограничить период действия карт с истекшим сроком, рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Речь идет прежде всего о картах, срок действия которых продлевали или сделали бессрочным в 2022 году после ухода платежных систем Visa и Mastercard из РФ.

"Мы в свое время принимали вместе с рынком это решение осознанно для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своими картами в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад. Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и доля этих карт неуклонно снижается", – объяснила Бакина.



(мошенничеству в сфере информационных технологий. – Прим. ред.) . Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить.

Алла Бакина глава департамента национальной платежной системы ЦБ Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты – это один из элементов, который, в том числе, препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить.

При этом в ЦБ пообещали объявить об изменениях заранее, чтобы банки успели предупредить пользователей и заменить бессрочные карты, которые еще остались у клиентов.

Будет больше бонусов?

Потенциальные изменения в основном коснутся держателей карт Visa и Mastercard, которые еще продолжают работать на территории России, указал в беседе с Москвой 24 эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его мнению, возможное решение Центробанка, в том числе, может быть способом мотивировать клиентов сменить устаревшие образцы на новые.





Андрей Бархота эксперт финансового рынка С одной стороны, гражданам тогда не пришлось беспокоиться о смене карты. С другой, их функционал стал ограниченным. По факту это просто счет, материализованный на пластике. Ведь когда Visa и Mastercard ушли с рынка, исчезли и их программы лояльности, которые предполагали начисление бонусных баллов, кэшбэка и так далее. Сейчас это успешно реализуется на картах "Мир".

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что отказ от старых карт Visa и Mastercard – это еще и вопрос безопасности.

"До 2022 года центры по печати карт использовали чипы иностранных производителей. Это опасно в силу того, что иностранные эмитенты, то есть по сути дела Visa и Mastercard, могут иметь потенциальный доступ к этим счетам. Соответственно, усложняется процедура обеспечения безопасности их владельцев с российской стороны", – пояснил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук Сроки действия карт нужны и для того, чтобы пользователь регулярно подтверждал свою личность. Что счетом, к которому привязан пластиковый носитель, пользуется именно он, а не кто-то другой.

Сафонов указал, что и сами карты со временем могут портиться и терять свои функции: и пластик, и чипы имеют срок годности.

Он также рекомендовал не держаться за карты иностранных платежных систем. Пользоваться ими за рубежом не получится даже при условии снятия санкционных ограничений, так как для иностранных банков ключевым фактором будет срок действия, который уже истек, заключил экономист.