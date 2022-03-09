Действующие карты Visa и Mastercard банка "Хоум Кредит" будут бессрочными

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Банк "Хоум Кредит" объявил все свои действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
"Это касается всех карт банка "Хоум Кредит" (кредитных, дебетовых, карт рассрочки), срок действия которых истекает в марте 2022 года и далее", – уточнили в пресс-службе.
При этом карты можно будет использовать только на территории РФ. Держатели карт смогут делать покупки онлайн и офлайн, переводить деньги и совершать прочие операции.
"При оплате в интернете можно вводить срок действия, указанный на карте", – заявили в банке.
Там добавили, что карты разрешается использовать до физического износа пластика.
Ранее стало известно, что Райффайзенбанк сделал действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. В пресс-службе пояснили, что перевыпускать карты больше не нужно.
Аналогичное решение ранее приняли в ВТБ.
До этого Центробанк сообщил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.
Ситуация осложнилась после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Выпущенные банками РФ Visa и MasterCard будут заблокированы с 10 марта
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