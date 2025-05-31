Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

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Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать переводы граждан, предположительно связанные с преступной деятельностью, сообщается на сайте финансовой разведки РФ.

Росфинмониторинг сможет останавливать подозрительные операции, связанные с вероятным мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Указывается, что такие переводы будут останавливаться на срок до десяти дней.

Мера, в том числе, позволит пресекать незаконную деятельность дропперов, то есть лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

Ранее российский кабмин анонсировал запуск пилотного проекта по борьбе с кибермошенниками. Он должен быть запущен с 4 июня. Инициатива должна будет наладить обмен информацией между банками, операторами связи, а также государственными и негосударственными структурами для предотвращения преступлений в сфере IT.

Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему. Власти также планируют определить типы данных, необходимых для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить единые форматы и автоматизировать обмен информацией. Вместе с тем будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.

