Минцифры РФ создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества

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Минцифры планирует в июне начать создание мобильного приложения, которое поможет защитить россиян от кибермошенничества. Об этом рассказал замминистра Александр Шойтов в рамках форума Positive Hack Days.

Планируется, что приложение будет информировать о предстоящем мошенническом действии, а также иметь тревожную кнопку. Работы начнутся с пилотного проекта.

"До конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС (Государственная информационная система. – Прим. ред.)", – цитирует РИА Новости Шойтова.

По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. Полномасштабное внедрение ожидается в следующем году.

В апреле Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

Кроме того, закон предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям.

Ранее Путин высказал возмущение масштабами кибермошенничества в России. По его словам, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры.