Эксперт предупредил, что хакеры могут украсть личные данные через домашний Wi-Fi

Незаметное подключение злоумышленников к Wi-Fi-роутеру может угрожать его владельцу, предупреждают эксперты. Как распознать посторонних в домашней сети и обезопасить ее от проникновения, разбиралась Москва 24.

Определить утечку

Прежде всего, на подключение посторонних к Wi-Fi-роутеру указывает замедление скорости Сети и периодическое прерывание сессии, рассказал "Абзацу" эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов. Это происходит, потому что кто-то пытается вклиниться в поток информации извне, пояснил он.

Также в ряде случаев об этом говорит моргание лампочек на роутере, когда дома никто ничего не скачивает. Еще один способ вычислить вора трафика – зайти в личный кабинет провайдера и просмотреть объем скачиваемой информации. Если он слишком большой, возможно, сетью пользуется кто-то еще, объяснил эксперт.

Более продвинутым пользователям Мясоедов рекомендовал зайти в настройки роутера, где есть все данные о подключениях.

"Вы подключились на час к интернету посмотреть какой-нибудь сериал – это называется сессией. Соответственно, в настройках роутеров в административном кабинете будет показано, как много этих сессий за последний день, например, было. Также там будет написано, какое количество трафика скачивалось", – пояснил специалист.

Опасные последствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К домашнему Wi-Fi-роутеру могут подключиться не только те, кто просто ищет бесплатный интернет, но и хакеры. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Москвой 24 предупредил, что в этом случае преступники могут нанести серьезный вред, незаметно присоединившись к раздаче трафика.

"Присоединение злоумышленника к домашнему Wi-Fi, к которому подключены телефоны и компьютеры домочадцев, дает ему доступ ко всем этим устройствам", – рассказал специалист.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности По сути, у мошенника появляется канал связи с другими гаджетами. После этого возможно воровство контента или важных данных.

Под угрозой могут оказаться и компьютеры, подключенные к домашнему интернету через сетевой кабель. Кроме воровства данных, преступники могут, например, отформатировать жесткий диск или установить вредоносные программы.

"А если мошенник, сидя через ваш Wi-Fi, совершит с его помощью какое-либо преступление, IP-адрес приведет правоохранителей к вам. Наказания за этим, конечно, не последует, но ситуация будет неприятной", – добавил Курочкин.

Чтобы защитить роутер от проникновения, эксперт рекомендовал устанавливать для доступа к домашней сети сложные пароли и регулярно их менять. Кроме того, в настройках можно создать "белый список" пользователей, у которых есть доступ к сети, а также заблокировать нежелательных.

При этом гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что опасность может представлять и пользование мобильной точкой доступа, которая раздает интернет со смартфона.





Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Подключившись таким образом, у злоумышленников появляется прямой канал к смартфону раздающего интернет. Они смогут посмотреть всю информацию, которая есть на телефоне, а также получить доступ к банковским приложениям.

Кусков рекомендовал пользователям более ответственно относиться к такому варианту раздачи интернета. По его словам, не стоит оказывать такую услугу посторонним. Также следует установить замысловатый пароль для подключения к точке доступа и не давать смартфон в руки незнакомцам, заключил эксперт.

