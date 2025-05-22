МВД посоветовало играть с детьми в мафию для защиты от аферистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Моделирование гипотетических ситуаций и игра в мафию способствуют развитию критического мышления у ребенка, благодаря чему его можно защитить от мошенников. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Моделируйте гипотетические ситуации с риском мошенничества. Пример: "Что бы ты сделал, если получил сообщение о выигрыше iPhone?" Обсудите шаги: проверить отправителя, не переходить по ссылкам, спросить у взрослых. Используйте игры для развития логики и анализа", – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство порекомендовало вовлекать детей в дискуссии и дебаты, которые учат аргументировать свою позицию и анализировать слабые места в доводах соперника. Также МВД обратило внимание на важность демонстрирования ребенку собственного критического мышления.

"Проговаривайте вслух свои рассуждения при оценке информации: "Этот сайт выглядит ненадежным – нет контактов, много рекламы". Показывайте, как вы проверяете факты", – уточнило министерство.

Кроме того, ребенку необходимо предоставить среду для безопасных экспериментов. Например, собственная банковская карта с небольшой суммой на ней может научить его пользоваться средствами и осознавать риски.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать синонимы к слову "безопасный", чтобы усыпить бдительность жертв при переводе денег. Аферисты предлагают переводить средства на криптовалютный, декларационный, резервный, транспортировочный и секретный счета вместо "безопасного".

