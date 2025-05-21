Мошенники начали похищать пароли от "Госуслуг" через телеграм-боты

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Мошенники начали использовать телеграм-боты, чтобы похитить пароли своих жертв от аккаунтов на портале "Госуслуг". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД РФ Дениса Костина.

Он рассказал, что весь смысл подобных ботов заключается в том, что жертва пишет в них пароль из смс, предоставляя аферистам доступ к "Госуслугам". В дальнейшем злоумышленники используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением денег.

Костин подчеркнул, что специалисты регулярно блокируют подобные телеграм-боты, однако мошенники создают новые.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск краж аккаунтов на "Госуслугах" у выпускников школ. Мошенники создают группы в социальных сетях и дают ссылки на телеграм-каналы, где предлагают купить ответы на ЕГЭ.

Помимо этого, в МВД предупредили, что мошенники после взлома "Госуслуг" прикрепляют на портале фальшивые документы, убеждая таким образом своих жертв в том, что они якобы спонсируют террористов.