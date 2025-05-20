Роскачество предупредило о кражах аккаунтов на "Госуслугах" у выпускников

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В Центре цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск краж аккаунтов на "Госуслугах" у выпускников школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Роскачества, мошенники создают группы в социальных сетях и дают ссылки на телеграм-каналы, где предлагают купить ответы на ЕГЭ. Цена, как правило, не превышает 2 тысячи рублей. Получив оплату, злоумышленники сообщают, что из-за государственной важности ответы будут доставлены через портал "Госуслуги", после чего школьникам отправляют форму авторизации на сервисе, просят ввести данные аккаунта и СМС-код.

Как подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, любые подобные предложения являются мошенничеством.

"Как и каждый год, призываем выпускников и их родителей быть крайне бдительными и не доверять подобным предложениям. Не существует никаких "секретных" ответов на ЕГЭ, которые можно купить", – напомнил Кузьменко.

Как ранее сообщили в МВД, мошенники начали распространять в Telegram вакансии кураторов в онлайн-школы. После отклика на вакансию аферисты предлагают соискателю заняться инвестициями и присылают ссылку на фишинговый сайт. Подобные мошеннические предложения о работе появляются в анонимных чатах, уточнили в ведомстве.