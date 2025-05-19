МВД предупредило о мошеннических вакансиях в онлайн-школы

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Мошенники распространяют в мессенджере Telegram вакансии куратора в онлайн-школы, а после предлагают соискателю заняться инвестициями и присылают ссылку на фишинговый сайт. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что мошеннические предложения о работе появляются в анонимных чатах. В них говорится, что куратор без опыта сможет работать по два часа в день в онлайн-школе, ему предстоит проверять домашние задания по чек-листу и напоминать ученикам об уроках.

Однако, когда пользователь откликается на вакансию, ему сообщают, что на эту должность уже наняли другого человека. После этого злоумышленники предлагают другой вид заработка, который ведет на фишинговый сайт, или передают номер телефона жертвы в мошеннический call-центр.

"Крупные компании могут разместить информацию о появившихся вакансиях в своих телеграм-каналах, но ссылка будет вести на официальный сайт, а общение с HR в офисе неизбежно", – отметили в МВД.

При этом фрилансеры обычно ищут заказы на тех ресурсах, где работают механизмы защиты интересов исполнителей и заказчиков. В обоих случаях двухчасовой рабочий день не оплачивается 3 тысячами рублей за просмотр видео или работу с учениками, добавили в МВД.

Соискатели могут избежать мошенничества при трудоустройстве посредством игнорирования подозрительных вакансий, заявила ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она посоветовала при пересылке копий документов делать пометку "для трудоустройства в такой-то компании" и ставить дату. Это затруднит их использование в мошеннических целях.