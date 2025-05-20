"Известия": благотворительные сборы на личные карты могут запретить в РФ

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В России предложили запретить сборы пожертвований на личные карты. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, сообщает газета "Известия".

По ее словам, при пожертвовании на личную карту очень сложно понять, действительно ли средства были потрачены на оказание помощи или кто-то попросту присвоил их.

Депутат призвала провести деликатное регулирование данной проблемы, в частности, обеспечить прозрачность всего процесса и не создать дополнительных барьеров для развития благотворительности.

В рамках рабочей группы при комитете ГД уже обсуждается ряд мер по решению этой проблемы. В частности, предлагается установить обязательный сбор на отдельные благотворительные счета вместо личных карт, создать открытый реестр, физлиц – организаторов сборов с легкой регистрацией через портал "Госуслуги", а также ввести удобную и простую цифровую отчетность.

Ранее депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним открывать банковские счета и карты без согласия родителей. Сейчас по закону подростки с 14 лет могут заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты.

В Госдуме также предложили блокировать на два дня подозрительные денежные переводы. По мнению депутатов, необходимо на законодательном уровне закрепить право банков вводить двухдневный "период охлаждения" на подозрительный перевод клиента, даже если он подтверждает свое согласие на него, но счет получателя использовался в мошеннических схемах.