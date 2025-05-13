Госдума одобрила законопроект об ужесточении правил открытия банковских карт подростками

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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним открывать банковские счета и карты без согласия родителей.

Документ предлагает запретить банкам заключать договор с подростками без письменного согласия родителей или опекунов. Сейчас по закону подростки с 14 лет могут заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты.

В пояснительной записке говорится, что ранее кредитным организациям порекомендовали при заключении договора с несовершеннолетними запрашивать письменные согласия их родителей или опекунов. Однако банки продолжили массово оказывать свои услуги несовершеннолетним без получения письменного разрешения их законных представителей, ссылаясь на нормы, регулирующие банковские вклады.

По мнению депутатов, такая практика не всегда безопасна, поскольку есть случаи мошенничества с использованием банковских карт несовершеннолетних.

Ранее Центробанк РФ предлагал внедрить уведомления для родителей в финансовых организациях по картам детей до совершеннолетия для защиты от дропперства.

В свою очередь, МВД РФ предложило классифицировать деятельность дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. – Прим. ред.) как тяжкие или средней тяжести преступления.