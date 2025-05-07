За фразы "спасибо за помощь" и "возврат долга" у россиян могут заблокировать счет

Фото: depositphotos/Amaviael

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что многие пользователи, заполняя поле "Назначение платежа", не задумываются, что неосторожная формулировка может привести к блокировке перевода или к временному ограничению доступа к счету. Об этом сообщает Газета.ру.

Профессор уточнил, что банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности согласно Федеральному закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эксперт объяснил, что автоматизированные системы финансовых организаций анализируют суммы, частоту переводов и текстовые комментарии к ним. В том случае если будут обнаружены слова или фразы, которые ассоциируются с незаконной деятельностью, то операцию приостановят для проверки.

К рискованным формулировкам можно отнести:

наркотических веществ даже в шутливом контексте;

коррупционных схем;

террористической или экстремистской деятельности;

коммерческих операций без соответствующего оформления.

Виноградов также рассказал, что подозрение банка могут вызвать фразы, указывающие на серую оплату услуг. В случае "оплаты по договору" банк может заподозрить предпринимательскую деятельность. При "возврате долга" банк может обратить внимание на частоту переводов и сумму, а после передать сведения в налоговую. Если формулировка будет указывать на доход от сдачи жилья, то банк также может заподозрить что-то.

"Важно понимать, что банковские алгоритмы реагируют не только на прямой смысл фраз, но и на сленговые выражения, которые могут быть истолкованы неоднозначно", – подчеркнул профессор, добавив, что безобидное на первый взгляд "спасибо за помощь" при частых переводах одному и тому же человеку может быть расценено как попытка скрыть предпринимательский доход.

Профессор уточнил, что если перевод заблокировали из-за слова или фразы, то стоит обратиться в банк и предоставить все необходимые документы.

Декан факультета права НИУ ВШЭ заключил, что если подозрение более серьезное и дело передали в Росфинмониторинг, то процесс может занять несколько недель.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что от граждан поступают обращения, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без их согласия. Обращения в суд приводят людей к дополнительным затратам. Он напомнил, что банкам запрещено в одностороннем порядке ухудшать условия договора, которые были изначально прописаны.