"Известия": людям до 25 лет стало труднее получить кредиты

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Молодым людям до 25 лет стало гораздо труднее взять кредит в банке. Об этом сообщает газета "Известия".

Доля одобрений заявок в этой возрастной группе упала до 14,6% в феврале 2025 года, тогда как средний показатель по стране составляет 21,3%.

"Уровень одобрения заявок на ссуды молодым людям до 25 лет за год упал до 14,6% в феврале 2025-го. За год показатель сократился сразу на 8 п.п. – это довольно существенное падение", – заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредитный рейтинг молодежи также снизился – в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) отметили падение на 7% за 2024 год. В результате объем выдач наличных кредитов этой категории заемщиков сократился более чем вчетверо – с 36,5 млрд рублей до 8 млрд.

Ранее, в 2023–2024 годах, банки активно выдавали кредиты молодым людям, но теперь ужесточение требований коснулось всех возрастных групп из-за регулирования ЦБ и высоких ставок. При этом молодых заемщиков банки считают особенно рискованными, поскольку у них зачастую нет стабильной зарплаты и им сложнее рассчитать долговую нагрузку с учетом высоких ставок.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения" по потребкредитам. Нововведение предполагает, что банки будут обязаны установить паузу между оформлением и получением займа. В случае если клиент планирует взять в долг от 50 до 200 тысяч рублей, ему придется подождать минимум 4 часа, свыше 200 тысяч рублей – 48 часов. Таким образом, граждане будут защищены от мошенничества.

До этого адвокат Кирилл Данилов предупредил россиян о том, что задолженность по кредиту может возникнуть даже у тех клиентов банка, которые владеют, но не пользуются кредитной карточкой. Так как карта привязана к конкретному счету, то отсутствие факта использования кредитки не гарантирует отсутствия проблем в будущем.

