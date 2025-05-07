В РФ рассмотрят жалобы на одностороннее изменение банками условий оказания услуг

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В Госдуме проверят, как работают законы против одностороннего изменения банками условий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД отметил, что от граждан поступают обращения о том, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без их согласия. Например, вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание либо же поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

В таких случаях клиенты обращаются в суд, что приводит к дополнительным финансовым затратам.

Володин напомнил, что банкам запрещено в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально условия договора. Также они обязаны раскрывать все условия получения заемных средств и предупреждать о рисках. Кроме того, финансовые организации должны заранее максимально информировать клиентов о той или иной услуге.

Он добавил, что в марте заработала норма принятого федерального закона, регламентирующая требования к рекламе потребительских кредитов.

"В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку", – подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России. Инициатива может запретить банкам и микрофинансовым организациям продавать долг заемщика третьим лицам.

Кроме того, предлагается дать заемщику право уведомить кредитную организацию о запрете передавать свои персональные данные третьим лицам. Проинформировать банк можно будет в течение 10 дней с момента подписания кредитного договора.