Центробанк предложил внедрить уведомления для родителей по картам детей

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Центробанк РФ предлагает внедрить уведомления для родителей в финансовых организациях по картам детей до совершеннолетия для защиты от дропперства. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В сентябре прошлого года МВД РФ предложило классифицировать деятельность дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. – Прим. ред.) как тяжкие или средней тяжести преступления.

В ведомстве указывали, что деятельность отдающих банковские карты или доступ к ним предлагается классифицировать как преступление средней степени тяжести, а при совершении действий в составе организованной группы – как тяжкое преступление.

В свою очередь, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ поддерживает инициативу министерства.

"Мы выступаем за то, чтобы ответственность дропперов была не только материальная, о которой вы говорите, когда они должны возвращать средства, но мы поддерживаем инициативу правоохранительных органов в виде уголовной ответственности дропперов", – сказала она.

Как уточнила Набиуллина, в дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние. Она призвала обращать на это внимание не только родителей, но и банков.

"Вы знаете, мы хотим ввести механизм, по которому банки могли бы предусматривать, если заключается договор с подростком, а сейчас такая возможность есть, уведомление родителей о том, что ребенку выдана карта, об операциях по ней, и так до совершеннолетия", – добавила глава Центробанка РФ.

Дроп представляет собой способ легализации денег через посредников. Причем россияне зачастую могут даже не подозревать, что являются ими, рассказала юрист Анастасия Билялова.

По словам эксперта, когда лицо становится посредником, оно либо снимает, либо пересылает кому-либо полученные преступным путем деньги и таким образом отмывает их. Фактически злоумышленники используют эти счета для преступлений, в том числе финансирования терроризма.

