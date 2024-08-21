Эксперт Ревякин предупредил россиян о мошенничестве с арендой банковских карт

Фото: 123RF/kostsov

Мошенники стали брать банковские карты в аренду и выводить через них похищенные деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина.

Ранее злоумышленники просто выкупали карты и потом избавлялись от них, однако теперь они начали пытаться переложить ответственность на первоначальных владельцев карт, делая их соучастниками, предупредили в пресс-службе. Мошенники берут карты в аренду у дропов, убеждая их в безопасности операций и обещая легкий и легальный заработок.

"Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна", – отметил Ревякин.

В реальности передача карты другому лицу несет разные риски, включая попадание в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном деле. Также, получив доступ к данным, злоумышленники могут оформить на граждан кредиты и оставить тех в должниках. Только за прошлый год специальная система банка смогла задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей.

Ранее телефонные аферисты начали представляться сотрудниками медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривать установить программы. После этих действий у граждан похищают денежные средства. Такой случай произошел в столичном Свиблове. Там пенсионер послушал незнакомцев и установил подозрительный файл, из-за чего лишился более 1,3 миллиона рублей.

