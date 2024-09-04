МВД предложило классифицировать деятельность дропов как тяжкие преступления

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МВД РФ предложило классифицировать деятельность дропов как тяжкие или средней тяжести преступления. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов в кулуарах Восточного экономического форума.

Соответствующий законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для дропперов, уже направлен в кабмин. Филиппов уточнил, что деятельность отдающих банковские карты или доступ к ним предлагается классифицировать как преступление средней степени тяжести, а при совершении действий в составе организованной группы – как тяжкое преступление.

Ранее начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин предупреждал, что мошенники стали чаще брать банковские карты в аренду и выводить через них похищенные деньги, чтобы переложить ответственность на первоначальных владельцев карт.

Таким образом, передача карты другому лицу несет разные риски, включая попадание в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном деле. Также, получив доступ к данным, злоумышленники могут оформить на граждан кредиты и оставить тех в должниках.

