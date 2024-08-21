Эксперт Ульянов рассказал, как мошенники выводят похищенные деньги с помощью дропов

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Согласно новой схеме мошенничества, злоумышленники берут банковские карты в аренду у так называемых дропов для вывода на них похищенных денег. Об этом в эфире радио КП заявил руководитель одного из аналитических центров Владимир Ульянов.

Ключевая идея состоит в том, чтобы после проведения основной мошеннической схемы, когда человека обманули и выманили деньги, вывести средства. Для этого и используются дропы, рассказал эксперт. Он назвал их важным звеном преступной цепи, когда при реализации мошеннической схемы нужно обналичивать деньги или переводить на другие счета.

По его словам, чаще всего именно дропов привлекают к ответственности. Есть схемы, когда мошенники переводят своим жертвам реальные деньги, которые так или иначе возвращаются к злоумышленникам.

"Сейчас используются методы продвинутых технологий, дипфейков, каких-то голосовых фейков, и они очень эффективны, очень работоспособны. При этом действительно бывает, что не всегда можно проверить эти переводы. Хотя сейчас проще проверить, потому что у многих тут же на телефонах есть эти банковские приложения. И бывает действительно пришли физические деньги", – отметил аналитик.

При поступлении денег от мошенников есть несколько вариантов. Это может быть участие в отмывании денег, потому что число дропов ограничено, а преступнику нужно вывести средства, объяснил Ульянов. Жертву просят вернуть деньги по реквизитам, и тогда она оказывается вовлечена тоже в качестве дропа.

Однако в этом случае мошенничество не самое страшное последствие, предупредил эксперт. С его слов, в большинстве случаев возврат происходит не на те же реквизиты, а на другие.

"Более того, есть схемы, когда деньги не возвращаются, или, к примеру, злоумышленник говорит, что для возврата денег нужно ввести какой-то код. Человек вводит код или передает его злоумышленнику и при этом подтверждает какую-то другую операцию, не возврат вот этой суммы", – указал он.

Деньги, продолжил аналитик, могут уйти в большом объеме, либо это может стать подтверждением какого-то кредита, который взяли на жертву. Обычно это происходит в рамках микрокредитных организаций, когда деньги скидывают по номеру счета или телефона. В результате человек не только возвращает деньги мошеннику, но и остается должником микрокредитной организации.

Эксперт рекомендовал не возвращать полученные средства, а сообщить об этом в банк.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты начали тестировать новую схему мошенничества. Отныне они представляются сотрудниками единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривают установить программы и похищают денежные средства. Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов.