Прокуратура: мошенники стали притворяться сотрудниками единой медицинской системы

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Телефонные аферисты начали тестировать новую схему мошенничества. Теперь они представляются сотрудниками единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте в системе уговаривают установить программы и похищают денежные средства. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичной прокуратуры.

К правоохранителям обратился житель района Свиблово. Ему через мессенджер поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся медицинским работником, которая заявила, что в его медкарте устаревшие данные. Она порекомендовала ему их обновить с помощью инструкции, которая придет ему по СМС.

Пенсионер открыл файл, установил на свой телефон приложение, после чего экран телефона потемнел, а звонившая аферистка попросила не трогать его некоторое время – якобы началось обновление. Когда "перезагрузка" завершилась, пострадавший обнаружил, что через онлайн приложение неизвестные перевели с его карты более 1,3 миллиона рублей.

Еще одна пострадавшая после звонка лжесотрудников медицинского портала лишилась более одного миллиона рублей. Мошенник представился сотрудником ЕМИАС, ввел женщину в заблуждение и уговорил якобы обновить мобильное приложение. После этого, уже по известной схеме, злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, под предлогом сохранения сбережений и перевода их на безопасные счета похитили деньги.

В связи с вышеописанными случаями сотрудники столичной прокуратуры напомнили горожанам о правилах безопасности. Правоохранители призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать их, не устанавливать никаких программ или приложений на свой смартфон по просьбе звонящих, кем бы они ни представлялись.

"Злоумышленники общаются с помощью мессенджеров, а для убедительности устанавливают на фото профиля логотипы медицинских организаций либо государственных органов", – добавили в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали, как определить мошенников по звонку. Злоумышленники часто используют такие слова и фразы, как "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС".

При этом самыми актуальными мошенническими схемами являются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Так, если при звонке собеседник использует соответствующие фразы или представления – необходимо немедленно бросать трубку.

