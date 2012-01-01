Юрист Билялова объяснила, как не стать случайным участником дропперской схемы

Атаки мошенников на россиян становятся все более частыми: их удельный вес в структуре преступности достиг 23,3% в 2024-м, сообщили в Генпрокуратуре. При этом, по данным Банка России, за прошлый год около 10 миллионов человек перечислили деньги на так называемые дропперские карты. Что это за схема и как обезопасить себя от подобных афер, расскажет Москва 24.

Что такое дроп и как он работает?

Дроп (от англ. drop – сбрасывать) представляет собой способ легализации денег через посредников. Причем россияне зачастую могут даже не подозревать, что являются ими, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Когда лицо становится посредником, оно либо снимает, либо пересылает кому-либо полученные преступным путем деньги и таким образом отмывает их. Фактически злоумышленники используют эти счета для преступлений, в том числе финансирования терроризма.

По словам эксперта, одна из наиболее распространенных схем – ошибочный перевод. Сначала случайному человеку зачисляется крупная сумма неизвестного происхождения, а затем получателю поступает звонок или сообщение с просьбой вернуть средства на указанную карту или номер телефона. Выполнив требования злоумышленников, можно стать дроппером.

Еще один метод – обналичить деньги, заметила Билялова. Аферист обращается с просьбой о помощи: якобы у него нет возможности снять свои средства через банкомат, а потому предлагают направить деньги на карту другого гражданина, чтобы тот сделал все за него.

Нередки и ситуации, когда злоумышленники убеждают человека предоставить доступ к банковскому аккаунту обманным путем. Например, представляясь сотрудниками различных ведомств и организаций или навязывая услуги.

"Это происходит либо через демонстрацию экрана мобильного телефона злоумышленникам, либо посредством отправки СМС-кодов для входа и просьбой продиктовать их", – пояснила эксперт.





Чем грозит участие в дропе?

Мошенничество с применением дропа предполагает минимум денежное взыскание, а максимум – тюремное заключение. Получить подобное наказание вполне реально и даже легко, предупредила Анастасия Билялова.

Сам факт совершения операций для отмывания средств влечет штраф в 120 тысяч рублей. Если же перевод носил особо крупный размер и превышал 1,5 миллиона, речь пойдет о сумме до 200 тысяч, рассказала эксперт.

"Либо это будет лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей", – подчеркнула она.





Анастасия Билялова юрист Если легализованные средства были направлены на финансирование терроризма, осужденного приговорят к заключению на срок от 8 до 15 лет и штрафу от 300 до 700 тысяч рублей.

Однако уголовное наказание не предусматривается, если гражданин своевременно предупредил правоохранительные органы о подготовке теракта на выведенные через дроп деньги, заметила Билялова.

Как защититься?

Главный способ избежать дропперских схем – не допускать попадания личных счетов в руки посторонних лиц и аферистов. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.





Виталий Вехов эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Не нужно сдавать имущество "в аренду": отдавать кому-то свои банковские карты и сообщать ПИН-код на их использование, делиться их реквизитами и кодом безопасности.

Эксперт по мошенничеству Евгения Лазарева, в свою очередь, отмечала, что, когда аферисты пытаются легализовать средства под видом ошибочных переводов, нужно сразу обращаться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю. Это позволит показать кредитной организации свою добросовестность, объясняла специалист.