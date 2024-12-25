ЦБ заявил, что около 10 млн россиян переводили средства на карты теневого бизнеса

Фото: depositphotos/samsonovs

Около 13% трудоспособных россиян, или 10 миллионов человек, переводили деньги на карты теневого бизнеса – на счета онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России Богдан Шабля.

"Это, как правило, не преступники, а обычные люди – кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то – криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны", – цитирует его РБК.

Для службы финансового мониторинга ЦБ счета дропов – это не те счета, которые были скомпрометированы в результате мошеннических операций. В сфере теневых финансовых услуг существуют крупные неформальные площадки, которые используют сотни и тысячи карт дропов – физических лиц для осуществления подозрительных операций.

Это высокотехнологичные платформы, которые не ограничиваются территорией России. Они используют специализированное программное обеспечение, установленное на мобильных устройствах, сим-картах и серверах, чтобы управлять операциями по своим счетам и картам.

"Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа. И основной вопрос, который им важно решить, – это как принимать безналичные деньги от наших граждан в оплату своих нелегальных услуг", – подчеркнул Шабля.

Банк России контролирует деятельность создателей дропперских схем и обнаруживает дропов с помощью баз данных о платежах. Эти базы содержат в основном обезличенную информацию, включающую только цифровой идентификатор платежных реквизитов клиента банка.

На основе такого анализа ЦБ улучшает методы обнаружения подобных карт. Затем эти методы используются в других банках.

В распоряжении Банка России имеется информация о почти 700 тысячах дропов. На долю возрастной группы до 23 лет приходится примерно половина всех выявленных дропов. Обычно такие люди проживают в регионах с более низким средним уровнем доходов, где карты для теневого процессинга стоят дешевле, обратил внимание глава службы.

Между тем ЦБ совместно с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки их активности.

Владимир Путин заявлял, что в стране нужно укреплять информационную безопасность и отслеживать оборот больших данных, чтобы они не навредили интересам граждан и национальной безопасности страны.