"Известия": банки начали требовать приходить в офис с родственниками для разморозки счета

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Банки начали требовать подтверждение личности от родственников клиентов, чьи счета были заблокированы в целях защиты от мошенников, сообщает газета "Известия".

С такой проблемой столкнулась клиентка Альфа-Банка. Москвичка взяла нецелевой кредит и решила перевести средства на свой счет в другом банке. Однако операция была приостановлена, после чего ей позвонил сотрудник финорганизации.

По словам горожанки, после ответов на вопросы о займе доступ к счету заблокировали и для разморозки предложили лично прийти в отделение. Тем не менее и после выполнения этого условия банк отказался разблокировать счет, потребовав присутствия ее сына.

Существование подобных случаев подтвердили в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Как объяснил эксперт проекта "ПроФиТ" АРФГ Павел Никитин, такие ситуации могут возникать в нетипичных случаях, если банк видит риски для клиента. Более того, он назвал меру оправданной, например, для клиентов пенсионного возраста.

В свою очередь, судебный юрист Илья Васильчук добавил, что клиенты банков все чаще сталкиваются с требованием привести родственников для проверки свободы воли.

Однако финорганизации проявляют излишнее усердие в применении антифрод-мер, считает юрист Полина Лебедева. По ее мнению, банки, опасаясь ответственности, проявляют чрезмерное рвение и используют методы, которые выходят за пределы установленных правил.

Эксперт напомнила, что ни один закон не дает кредитным организациям права требовать от клиентов приводить с собой родственников.

Между тем российские банки направили письмо в Минцифры с предложением делить ответственность за мошенничество с операторами связи.

В финансовых организациях поясняют, что операторы должны выявлять звонки и сообщения от мошенников и передавать информацию. Если они это сделали, но банк все равно допустил подозрительный перевод, он должен будет возместить ущерб. Если таких данных не поступало, то расходы лягут на сотовую компанию.