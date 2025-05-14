Эксперт Карпычева: карту ребенка могут использовать для спонсирования терроризма

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Детскую банковскую карту могут использовать для финансирования терроризма, поэтому родителям нужно напоминать ребенку о правилах ее безопасного использования. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним открывать банковские счета и карты без согласия родителей.

По словам Карпычевой, проще всего контролировать расходы ребенка до 14 лет. Банк в этом случае оформляет детскую карту, привязанную к счету родителей. Таким образом, они могут видеть, на что ребенок тратит деньги и от кого их получает.

"Когда же подростку 14 лет и более и он оформляет карту по своему паспорту, родители не могут видеть информацию по ней. Здесь ключевое значение имеет общение с ребенком на тему финансов", – отметила эксперт.





Анна Карпычева независимый финансовый советник Разговаривать с детьми о деньгах важно регулярно и с самого раннего возраста: показывать, как надо ими распоряжаться, принимать решение о покупке, копить, воплощать свои финансовые цели и соблюдать правила безопасности. Тогда можно с большей уверенностью ожидать, что в 14 он будет грамотно пользоваться своей картой.

В частности, ребенку важно объяснить, что он никому не должен сообщать ПИН-код своей карты и тем более не отдавать ее в руки посторонним.

"Завладев картой, мошенники могут не только обналичивать какие-то суммы, но и использовать ее для спонсирования терроризма. В этом случае ребенка или родителей может ждать не только штраф, но и уголовное наказание", – подчеркнула Карпычева.

Также эксперт посоветовала поинтересоваться в банке, можно ли подключить к карте ребенка функцию, ограничивающую покупки через интернет. Это особенно полезно сделать тем, у кого дети проводят много времени за компьютерными играми.

Ранее финансовый консультант Анна Тюрнева рассказала, что детям однозначно стоит давать карманные деньги. По ее словам, это инструмент воспитания финансовой ответственности и навыка планирования.

