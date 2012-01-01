Психолог Дугенцова дала совет, как уберечь подростков от мошенников

Мошенники стали заставлять несовершеннолетних уходить из дома, а родителям в этот момент начинают приходить требования выкупа. Как защититься от этого детям и взрослым, разбиралась Москва 24.
Запугивание и шантаж
Одной из жертв мошенников стала 15-летняя школьница из ТиНАО. Как рассказали в столичной прокуратуре, 20 марта преступники взломали ее аккаунт на "Госуслугах", представившись службой доставки и выманив код доступа. Все в итоге удалось восстановить, однако 24 марта мама девушки не смогла дозвониться до дочери, а дома нашла только ее выключенный телефон. Вместе с девочкой пропали драгоценности и часы, отметили в ведомстве.
Школьницу нашли на следующий день в квартире на улице Профсоюзной. По официальным данным, она выключила телефон и вынесла вещи из дома под давлением аферистов. Драгоценности же отдала некой Анастасии: была ли она тоже жертвой мошенников или сообщницей, пока неизвестно.
Параллельно с этим аферисты требовали выкуп с матери в размере 100 тысяч долларов. Позже сумма была удвоена из-за распространения информации о похищении, сообщили в прокуратуре.
При этом еще до публикации ориентировок преступники связались с сотрудниками НТВ. Те заявили, что пропавшая девочка у них, и, "пока мать не будет что-то делать, малую назад не получит". Все эти сообщения сопровождались угрозами расправиться с ребенком.
Номер сотрудницы телеканала аферисты нашли, так как по нему журналисты пытались связывалась с пропавшей 18 марта школьницей из Ачинска. Тогда ее родители получили видео с кладбища, где их дочь говорила о похищении и извинялась перед некими военными. За возвращение ребенка домой мошенники требовали с ее родителей 500 тысяч рублей. Позже девочку нашли в квартире в соседнем городе Назарово. Как выяснилось, преступники запугивали ее, представившись сотрудниками ФСБ, и давали четкие инструкции.
Доверительные отношения
Родителям нужно объяснять детям, что обо всех подозрительных звонках и просьбах от незнакомцев надо сообщать взрослым. Такую рекомендацию озвучили в столичной прокуратуре.
Детей же представители ведомства призвали незамедлительно сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и ни в коем случае не передавать посторонним личные данные.
Опрошенные Москвой 24 психологи, в свою очередь, заявили о необходимости разбирать с ребенком все случаи мошенничества, которые попадают в информационное поле. Это поможет ему правильно реагировать в подобной ситуации.
Причем подросткам не нужно читать нотации, иначе можно получить обратный эффект, отметила детский психолог Дарья Дугенцова.
Доверительные отношения с ребенком могут снизить риски его попадания в мошенническую схему. Такие дети чаще рассказывают взрослым, что их беспокоит, подчеркнула специалист.
В то же время работать над детско-родительскими отношениями нужно все же с раннего возраста, отметила в беседе с Москвой 24 детский психолог Надежда Резенова.
Также она порекомендовала родителям быть более открытыми со своими детьми. Те в ответ будут копировать модель поведения взрослых и на доверии рассказывать о своих переживаниях, заключила психолог.