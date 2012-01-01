Психолог Дугенцова дала совет, как уберечь подростков от мошенников

Мошенники стали заставлять несовершеннолетних уходить из дома, а родителям в этот момент начинают приходить требования выкупа. Как защититься от этого детям и взрослым, разбиралась Москва 24.

Запугивание и шантаж

Одной из жертв мошенников стала 15-летняя школьница из ТиНАО. Как рассказали в столичной прокуратуре, 20 марта преступники взломали ее аккаунт на "Госуслугах", представившись службой доставки и выманив код доступа. Все в итоге удалось восстановить, однако 24 марта мама девушки не смогла дозвониться до дочери, а дома нашла только ее выключенный телефон. Вместе с девочкой пропали драгоценности и часы, отметили в ведомстве.

Школьницу нашли на следующий день в квартире на улице Профсоюзной. По официальным данным, она выключила телефон и вынесла вещи из дома под давлением аферистов. Драгоценности же отдала некой Анастасии: была ли она тоже жертвой мошенников или сообщницей, пока неизвестно.



в квартиру. – Прим. ред. ). Отдала ей ювелирные изделия под предлогом декларации. Здесь она меня заперла и оставила без ключей.

школьница, которая стала жертвой мошенников Созвонилась с девочкой Настей, она меня сюда привезла (). Отдала ей ювелирные изделия под предлогом декларации. Здесь она меня заперла и оставила без ключей.

Параллельно с этим аферисты требовали выкуп с матери в размере 100 тысяч долларов. Позже сумма была удвоена из-за распространения информации о похищении, сообщили в прокуратуре.

При этом еще до публикации ориентировок преступники связались с сотрудниками НТВ. Те заявили, что пропавшая девочка у них, и, "пока мать не будет что-то делать, малую назад не получит". Все эти сообщения сопровождались угрозами расправиться с ребенком.

Номер сотрудницы телеканала аферисты нашли, так как по нему журналисты пытались связывалась с пропавшей 18 марта школьницей из Ачинска. Тогда ее родители получили видео с кладбища, где их дочь говорила о похищении и извинялась перед некими военными. За возвращение ребенка домой мошенники требовали с ее родителей 500 тысяч рублей. Позже девочку нашли в квартире в соседнем городе Назарово. Как выяснилось, преступники запугивали ее, представившись сотрудниками ФСБ, и давали четкие инструкции.

Доверительные отношения

Родителям нужно объяснять детям, что обо всех подозрительных звонках и просьбах от незнакомцев надо сообщать взрослым. Такую рекомендацию озвучили в столичной прокуратуре.





из сообщения прокуратуры города Москвы Ребенок должен знать, что настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать от него не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, тайно менять место жительства или местонахождение, в том числе уезжать в другие города, проводить "онлайн-обыски", присылать фото квартиры, передавать имущество курьерам.

Детей же представители ведомства призвали незамедлительно сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и ни в коем случае не передавать посторонним личные данные.

Опрошенные Москвой 24 психологи, в свою очередь, заявили о необходимости разбирать с ребенком все случаи мошенничества, которые попадают в информационное поле. Это поможет ему правильно реагировать в подобной ситуации.

Причем подросткам не нужно читать нотации, иначе можно получить обратный эффект, отметила детский психолог Дарья Дугенцова.





Дарья Дугенцова детский психолог Мы выводим их на диалог. Спрашиваем, что бы он сделал в данной ситуации, как бы не рекомендовал поступать. Наводящими вопросами можно сформировать правильное отношение.

Доверительные отношения с ребенком могут снизить риски его попадания в мошенническую схему. Такие дети чаще рассказывают взрослым, что их беспокоит, подчеркнула специалист.

В то же время работать над детско-родительскими отношениями нужно все же с раннего возраста, отметила в беседе с Москвой 24 детский психолог Надежда Резенова.





Надежда Резенова детский психолог Договариваться с подростками может быть уже поздно. Ребенок должен с самого раннего детства понимать, что может доверять маме и папе.

Также она порекомендовала родителям быть более открытыми со своими детьми. Те в ответ будут копировать модель поведения взрослых и на доверии рассказывать о своих переживаниях, заключила психолог.

