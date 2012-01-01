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26 марта, 19:56

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Психолог Дугенцова дала совет, как уберечь подростков от мошенников

"Договариваться может быть поздно": как защитить детей от мошеннических схем

Мошенники стали заставлять несовершеннолетних уходить из дома, а родителям в этот момент начинают приходить требования выкупа. Как защититься от этого детям и взрослым, разбиралась Москва 24.

Запугивание и шантаж

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Одной из жертв мошенников стала 15-летняя школьница из ТиНАО. Как рассказали в столичной прокуратуре, 20 марта преступники взломали ее аккаунт на "Госуслугах", представившись службой доставки и выманив код доступа. Все в итоге удалось восстановить, однако 24 марта мама девушки не смогла дозвониться до дочери, а дома нашла только ее выключенный телефон. Вместе с девочкой пропали драгоценности и часы, отметили в ведомстве.

Школьницу нашли на следующий день в квартире на улице Профсоюзной. По официальным данным, она выключила телефон и вынесла вещи из дома под давлением аферистов. Драгоценности же отдала некой Анастасии: была ли она тоже жертвой мошенников или сообщницей, пока неизвестно.

Созвонилась с девочкой Настей, она меня сюда привезла (в квартиру. – Прим. ред.). Отдала ей ювелирные изделия под предлогом декларации. Здесь она меня заперла и оставила без ключей.
школьница, которая стала жертвой мошенников

Параллельно с этим аферисты требовали выкуп с матери в размере 100 тысяч долларов. Позже сумма была удвоена из-за распространения информации о похищении, сообщили в прокуратуре.

При этом еще до публикации ориентировок преступники связались с сотрудниками НТВ. Те заявили, что пропавшая девочка у них, и, "пока мать не будет что-то делать, малую назад не получит". Все эти сообщения сопровождались угрозами расправиться с ребенком.

Номер сотрудницы телеканала аферисты нашли, так как по нему журналисты пытались связывалась с пропавшей 18 марта школьницей из Ачинска. Тогда ее родители получили видео с кладбища, где их дочь говорила о похищении и извинялась перед некими военными. За возвращение ребенка домой мошенники требовали с ее родителей 500 тысяч рублей. Позже девочку нашли в квартире в соседнем городе Назарово. Как выяснилось, преступники запугивали ее, представившись сотрудниками ФСБ, и давали четкие инструкции.

Доверительные отношения

Фото: depositphotos/imagepointfr

Родителям нужно объяснять детям, что обо всех подозрительных звонках и просьбах от незнакомцев надо сообщать взрослым. Такую рекомендацию озвучили в столичной прокуратуре.

Ребенок должен знать, что настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать от него не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, тайно менять место жительства или местонахождение, в том числе уезжать в другие города, проводить "онлайн-обыски", присылать фото квартиры, передавать имущество курьерам.
из сообщения прокуратуры города Москвы

Детей же представители ведомства призвали незамедлительно сообщать родителям обо всех подозрительных звонках и ни в коем случае не передавать посторонним личные данные.

Опрошенные Москвой 24 психологи, в свою очередь, заявили о необходимости разбирать с ребенком все случаи мошенничества, которые попадают в информационное поле. Это поможет ему правильно реагировать в подобной ситуации.

Причем подросткам не нужно читать нотации, иначе можно получить обратный эффект, отметила детский психолог Дарья Дугенцова.

Мы выводим их на диалог. Спрашиваем, что бы он сделал в данной ситуации, как бы не рекомендовал поступать. Наводящими вопросами можно сформировать правильное отношение.
Дарья Дугенцова
детский психолог

Доверительные отношения с ребенком могут снизить риски его попадания в мошенническую схему. Такие дети чаще рассказывают взрослым, что их беспокоит, подчеркнула специалист.

В то же время работать над детско-родительскими отношениями нужно все же с раннего возраста, отметила в беседе с Москвой 24 детский психолог Надежда Резенова.

Договариваться с подростками может быть уже поздно. Ребенок должен с самого раннего детства понимать, что может доверять маме и папе.
Надежда Резенова
детский психолог

Также она порекомендовала родителям быть более открытыми со своими детьми. Те в ответ будут копировать модель поведения взрослых и на доверии рассказывать о своих переживаниях, заключила психолог.

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