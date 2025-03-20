В прокуратуре рассказали, как мошенники запугали пропавшую в Ачинске девушку

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, запугивали 15-летнюю девушку, пропавшую в Ачинске, местью со стороны обманутых военнослужащих. Об этом со ссылкой на прокуратуру Красноярского края сообщает ТАСС.

"Пропавшая 15-летняя девушка рассказала следователям, что сначала взломали ее аккаунт на "Госуслугах", после чего ей позвонили и заявили, что от ее имени обманули военнослужащих на 300 тысяч рублей. Она поверила и испугалась, решив, что ее ищут. Звонивший, представившийся сотрудником ФСБ, общался с ней по видеосвязи до поздней ночи", – рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что злоумышленник заказывал и оплачивал такси для девушки, пересылал ей угрозы и она из страха выполняла его указания. Кроме того, мошенник оформил для нее электронную сим-карту, с помощью которой они продолжали общение.

В ведомстве сообщили, что в городе Назарово "сотрудник ФСБ" велел девушке попросить первых встречных парней принять денежный перевод и снять для нее гостиницу, однако это не удалось сделать из-за их возраста.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска. Поисками девочки занимались более 150 полицейских. Также привлекались волонтеры.

Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения, отмечали в СМИ. Несовершеннолетняя была обнаружена 19 марта в квартире одного из домов Назарова.