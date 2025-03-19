СК: похищенная в Ачинске 15-летняя школьница не имела ни с кем конфликтов

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Похищенная в красноярском Ачинске 15-летняя школьница не имела конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

В ведомстве отметили, что девочка везде характеризуется положительно и хорошо учится.

"Конфликтов ни с кем – ни с подругами, ни с друзьями, ни со школьниками, ни с одноклассниками, ни со знакомыми, по словам родителей, не было", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней девочки. По данным следствия, 18 марта школьница ушла из дома, а через два часа на телефон ее отца пришло видео от неизвестного, на котором дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для ее освобождения.

На видео девушка извиняется перед некими мужчинами за обман на 300 тысяч рублей. В свою очередь, родители заявили, что им не знакомы мужчины, перед которыми их дочь извиняется на кадрах.

В настоящее время в поисках задействованы более 150 полицейских. Следователи в Ачинске проверяют съемные квартиры и опрашивают друзей школьницы. Отмечается, что девочка воспитывается в обеспеченной семье, а накануне ее исчезновения конфликтов с родителями не было. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения.