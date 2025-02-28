Обвиняемый в похищении собственного сына заочно арестован в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

Центральный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении собственного 6-летнего сына на глазах у его бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

Похищение ребенка произошло днем 16 февраля на улице в Центральном районе в Новосибирске. По версии следователей, совершил это преступление 40-летний отец мальчика вместе с сообщниками. Он посадил ребенка в машину и увез в неизвестном направлении.

По данным инстанции, злоумышленника арестовали на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента задержания злоумышленника на территории России или с момента пересечения им госграницы РФ при передаче полицией в случае экстрадиции или депортации обвиняемого в страну.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее суд в Калининграде приговорил гражданина США к 6 годам тюрьмы за попытку похитить 4-летнего сына и вывезти его за пределы РФ. Из материалов дела следует, что в июле 2023 года мужчина приехал в Калининград и на машине отвез мальчика к границе с Польшей, где пытался пересечь ее через лес и болото. Однако он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Калининградской области.

По факту произошедшего было возбуждено дело о похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также о покушении на пересечение госграницы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.

