В Калининграде гражданин США получил шесть лет колонии за попытку похитить сына

Фото: телеграм-канал "Калининградский областной суд"

Суд в Калининграде приговорил гражданина США к шести годам тюрьмы за попытку похитить сына и вывезти его за пределы РФ, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Отмечается, что в июле прошлого года подсудимый приехал в Калининград для встречи со своим четырехлетним сыном, который является гражданином России. Мужчина без согласия матери пытался вывезти ребенка из страны. На машине он отвез мальчика к границе с Польшей, где пытался пересечь ее через лес и болото, однако был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Калининградской области.

Судом действия гражданина США квалифицированы по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего") и по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ ("Покушение на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ").

Ранее в Абакане мужчина похитил из детского сада чужого двухлетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего, а также начали проверку в связи с халатностью сотрудников детского сада. Ребенка передали матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.